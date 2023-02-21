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كرم جبر لوزير الإعلام السعودي: الإعلام يخدم القضايا المشتركة بين القاهرة والرياض

كتب:

أحمد البهنساوى
06:15 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
كرم جبر ووزير الإعلام السعودي

كرم جبر ووزير الإعلام السعودي

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية، خلال حضوره منتدى الإعلام بالرياض.

وأشاد القصبي بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، وأكد ضرورة استمرار التعاون والتواصل في المجالات الإعلامية، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وتسهم في تشكيل الوعي الصحيح.

وأشاد جبر بالحفاوة التي قوبل بها الوفد الإعلامي المصري في بلده الثاني، مؤكدا أن مصر والسعودية رمانة الميزان والإعلام فيهما يقود المنطقة، والقاهرة في قلوب السعوديين والعكس صحيح؛ فالسعودية في قلوب المصريين، والمملكة دائما الشقيقة وقت الضيق، ولا ننسى أبدا فضل الأشقاء الذين وقفوا بجوارها في الأوقات الصعبة، وأكد ضرورة استمرار التواصل بين الإعلاميين في الدولتين بما يخدم القضايا المشتركة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.