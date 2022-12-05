وزير الإعلام السعودي: الصين شريك موثوق للدول العربية في مختلف المجالات

قال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن الصين شريك موثوق للدول العربية في مجال الإعلام ومختلف المجالات، مؤكدًا أن منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني يعد منصة واعدة للتشاور والتعارف وتنسيق الجهود لتعزيز التعاون الإعلامي العربي الصيني.

افتتاح منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني

جاء ذلك خلال افتتاح القصبي لأعمال منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، اليوم الاثنين، في الرياض، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قيادات من أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأعرب القصبي عن تطلعه بأن يخرج المنتدى بمبادرات إعلامية جديدة تسهم في تعميق الروابط بين الحضارتين والثقافتين العربية والصينية بما يرتقي لمستوى التطور الذي تشهده العلاقات العربية الصينية في جميع المجالات.

3 مبادرات للتعاون الصيني السعودي

وأوضحت «واس»، أن المنتدى تضمن الإعلان عن إطلاق ثلاث مبادرات للتعاون الإعلامي بين المملكة والدول العربية مع الصين، إذ جرى إطلاق مبادرة إنتاج برنامج تليفزيوني مشترك بين هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة ومجموعة الصين للإعلام، ومبادرة «بث الأعمال المرئية الصينية في الدول العربية وبث الأعمال العربية في وسائل الإعلام الصينية» بهدف تعزيز تبادل نشر المحتوى الثقافي والفني والاجتماعي، و«مبادرة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية» التي تضمنت تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والصينية ورفع مستوى الالتزام بحماية مصداقية الأخبار وتبادل الزيارات بين أبرز الإعلاميين في الصين والدول العربية.