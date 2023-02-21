رئيس صندوق النقد العربي لـ«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الروسية وكورونا رفعتا التضخم

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنّ التطورات في أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد جائحة كورونا، وأثرت بشكل كبير على الأسعار والسلع الغذائية المهمة، وبالتالي ارتفاع التضخم.

السياسات الاقتصادية تبنى على حاجة كل دولة

وأضاف الحميدي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ظهور الأزمة تلو الأخرى في ظل اقتصاد سيستمر بالتعامل مع الأزمات، وأصبحت فترات الأزمات قصيرة مقارنة بالسابق، لذلك فمن المهم أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على حاجة كل دولة على حدة».

القطاع المصرفي العربي في وضع قوي

وتابع: «وزارات المالية في الدول العربية والبنوك المركزية في الدول العربية قامت بجهود جيدة، ودخلنا هذه الأزمة وكان القطاع المصرفي في وضع قوي جدا، واستطاع أن يمتص جزءا من آثار هذه الأزمة، وأن يستمر في دعم القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لها دور كبير في عملية التوظيف، واستطاع أن يعيد جدولة الإقراض نتيجة ما يتمتع به من ملاءة مالية».