حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: نأمل في اتفاق مع صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الاحتياطي بمصرف لبنان باستثناء الذهب بحدود الـ15 مليار دولار، و10 مليارات أخرى هي ما يستطيع مصرف لبنان أن يستعملها بالخارج، والباقي يتم استخدامه محليا: «الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 دولار للجرام الواحد»، كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 مليار دولار، وكنا نأمل أن يصير هناك مبادرة أو إصلاح واتفاق مع صندوق النقد.

الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طول زمن الأزمة وعدم قرب حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرارا سياسيا، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان، موضحًا أن صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان لإنقاذ اقتصادها، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها.

توحيد سعر الصرف

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضا، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قرارا منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية