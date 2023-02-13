مدير صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الاقتصاد المصري: «استوعب الأزمات»

أشادت «كريستالينا جورجييفا»، المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية.

الرئيس السيسي يثمن الشراكة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

وثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.

متحدث الرئاسة: اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي

فيما أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.