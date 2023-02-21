رئيس «النقد العربي» لـ«القاهرة الإخبارية»: مستوى نشاطاتنا الأعلى منذ تأسيس الصندوق

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه منذ أن بدأت جائحة كورونا في عام 2020 إلى اليوم ومستوى الأنشطة في الصندوق هي الأعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق إلى اليوم.

وأضاف الحميدي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أما عن جانب الإقراض، فالصندوق تبنى عملية الإسراع بتقديم القروض ووصل الصدوق خلال هذه السنوات الثلاث إلى أعلى مستويات توظيف موارده المالية في مجالات الإقراض للدول العربية، سواء لدعم المالية العامة أو ميزان المدفوعات أو تهيئة الأجواء إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

بناء القدرات

وتابع: «وأيضا الصندوق وظف التقنية لبناء القدرات من حيث تقديم التدريب للدول الأعضاء عن بعد، فعام 2022 كان لدينا أكثر من 60 دورة تدريبية كلها عن بعد، وكان أعلى مستوى للمشاركات لأي سنة من السنوات خلال العام الماضي».

توظيف التقنية وتسريع عمليات الإقراض

وأوضح: «توظيف التقنية وتسريع عمليات الإقراض والتدريب عن بعد، وتقديم المعونة الفنية، ساعد في الإسراع بعمليات الصندوق، واستطاع الصندوق أن يتفاعل مع الدول العربية المختلفة على اختلاف احتياجاتها، واستمر الصندوق في عملية تقديم المعونة والمساعدة المالية للدول الأعضاء دون تأخير».