رئيس «النقد العربي» لـ«القاهرة الإخبارية»: الدول العربية تنفذ برامج إصلاح اقتصادي شمولي

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه خلال العشر سنوات الماضية شهدت العديد من الدول العربية برامج إصلاح اقتصادي شمولي، فمصر مثلا أقدمت على برنامج فريد من شموليته وتطبيقه، وأصبحت سباقة في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الحميدي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «ليس هناك شك أن هناك تحديات كبيرة، وأن هناك آثار متعددة لهذا البرنامج، لكن لو نظرنا للآثار التي كان من الممكن أن تحصل لو لم يطبق هذا البرنامج لكان أكبر من ذلك بكثير».

تحديات كبيرة

وتابع: «دول مصر والأرن والمغرب ودول الخليج، طبقت برامج إصلاح اقتصادي سباقة، وكثير من الدول العربية أصبحت تولي اهتماما كبيرا لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه البرامج تم دعمها بشبكات الرعاية الاجتماعية بحيث يقدم الدعم للمتأثرين».

أزمات كبيرة على دول العالم

واستطرد: «الأزمتان الأخيرتان -كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية- كبيرتان على دول العالم أجمع، وارتفعت معدلات الأعمار بشكل كبير جدا وكذلك التضخم، ولكن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء في وقته، ولابد من الإشادة بهذه الجهود ودور البنوك المركزية في تقوية القطاع المصرفي؛ لأن له دور كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية دون أن تؤثر على قطاعات الاقتصاد والاستمرار في تقديم الإقراض».