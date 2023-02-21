رئيس صندوق النقد العربي لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم أجمع يعاني من التضخم

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن التضخم نشأ نتيجة جائحة كورونا، والتي أعقبها الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو أمر لم يأت فقط من جانب الطلب بل من جانب العرض أيضا.

تأثر قطاعات الإنتاج

وأضاف الحميدي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «قطاعات الإنتاج في الدول تأثرت، وتأثر قطاع النقل وسهولة نقل السلع، وكذلك تولدت الحاجة في وقت قصير جدا إلى الأدوية، والحاجة إلى الخدمات الصحية أدت إلى وجود أزمة فوق أزمة، وتأثرت الأسعار بالارتفاع، وتلى جائحة كورونا التطورات في أوروبا وأثرت على أسعار العديد من السلع التي نستوردها في المنطقة العربية».

التضخم ليس خاصا بالدول العربية

وتابع رئيس صندوق النقد العربي: «التضخم ليس خاصا بالدول العربية، وأصبحت جميع دول العالم تواجه هذا الأمر، وبدأت البنوك المركزية تتشدد في سياساتها النقدية، ولكن ارتفاع التضخم لابد أن يواجهه سياسات نقدية متشددة، ولكننا كغيرنا والجميع يواجه التضخم، فلسنا المنطقة الوحيدة التي تواجه هذه التحديات، أو نستورد الحبوب من أوكرانيا.. والأمن الغذائي اليوم أصبح هاجسا».