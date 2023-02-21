صندوق النقد العربي: لا توجد سياسة واحدة للتعامل مع أزمات الاقتصاد

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه ليس هناك سياسة واحدة تستطيع من خلالها أن تتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الدول المصدرة للطاقة لديها الآن حيز مالي بسبب ارتفاع الأسعار، وعليها أن تتعامل مع تبعات هذه الأزمات، وعليها أن تستمر بعملية الإصلاح الاقتصادي لكي لا تعتمد على مسار واحد للطاقة».

وتابع: «الدول المستوردة للطاقة عليها أن تبني مساحة للحيز المالي، لكي تستطيع التعامل مع ارتفاع مستويات الدين العام».

4% نمو

وتوقع رئيس صندوق النقد العربي، أن تحقق المنطقة العربية معدل نمو في حدود 4%، وهذا أعلى من المعدل العالمي القائم، ولكنه يظل أقل من المعدل الذي تطمح الدول العربية في الوصول له لكي نستطيع تخفيض معدلات البطالة في الدول العربية، وقد تكون أعلى من غيرها في الدول الأخرى».

معدلات نمو شاملة

وأوضح: «نحتاج معدلات نمو شاملة للقطاعات المختلفة لكي نستطيع أن نوظف هذه العمالة، ونحتاج برامج خلاقة لكي نستطيع أن نوظف هذا العدد من الشباب، ولدينا شباب لديهم التعليم، ولكن نحتاج توظيف قدراتهم على الإبداع والاختراع والابتكار».