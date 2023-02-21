الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية.. كم يبلغ سعر الأوقية؟

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات واستقرار الدولار، وسط ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من القرائن على مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب رويترز.

وانخفض أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2% إلى 1838.40 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1852.40 دولار.

مؤشر الدولار يتداول حول أعلى مستوياته

وكان مؤشر الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وكانت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

عدم الرغبة في المخاطرة

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في Kitco Metals، تراجع الذهب نتيجة قوى خارجية هبوطية بالاضافة إلى عدم الرغبة في المخاطرة في السوق والذي يعمل في الوقت الحالي ضد الذهب والفضة، بحسب رويترز.

وتابع ويكوف، إذا بدأ سوق الأسهم في البيع أكثر، فقد نرى بعض الطلب الأفضل على الملاذ الآمن يأتي ويدفع سوق الذهب.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق

سيكون التركيز هذا الأسبوع على إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير يوم الأربعاء، بعد أن أدت القراءات الاقتصادية الأمريكية القوية الأخيرة إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، وإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.