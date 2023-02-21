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تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. اعرف سعر عيار 21

كتب:

منى صلاح
05:55 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الذهب

الذهب

واصل سعر الذهب اليوم، التراجع للمرة الثانية، وبلغ إجمالي الانخفاض حتى الآن 9 جنيهات.

1922 جنيها سعر عيار 21

وهبط سعر الذهب ظهر اليوم 5 جنيهات، قبل أن يتراجع الآن 4 جنيهات أخرى ليسجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1922 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1682 جنيها.

هبوط سعر الجنيه الذهب 

وسجل الذهب عيار 18 اليوم، 1442 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» إلى 13456 جنيها.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الأوقية سجلت 1835 دولارا أمريكيا، مشيرة إلى أن هذه الأسعار قيمة الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.