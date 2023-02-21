تراجع أسعار الذهب اليوم عالميًا.. وعيار 21 يسجل 1690 جنيهًا

استقر الذهب دون 1850 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المعدن.

أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق في يناير، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أشهر وأعلى من توقعات السوق بزيادة قدرها 0.4%.

تراجع البطالة الأمريكية

انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع، وجاء كلا التقريرين في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة القوية وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع ، مما يدعم حالة المزيد من التشديد النقدي.

أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنهم منفتحون على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في مارس.

يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمزيد من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم

محليًا، ظل الذهب على تدنيه بعد جملة من الخسائر، وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,931 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 1,690 جنيه، وسجل الذهب عيار 18 اليوم 1,449 جنيه، والجنيه الذهب بـ13,520 جنيه.