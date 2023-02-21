جامعة طنطا تُكرم فريق الهندسة: حصدوا المركز الأول في التخطيط الذكي

كرم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، اليوم فريق طلاب كلية الهندسة، الفائز بالمركز الأول فى مجال التخطيط الذكي في مسابقة هاكاثون التي نظمتها جامعة بنها بالتعاون مع شركة أمازون الأمريكية ووزارة التعليم العالي، بمشاركة 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

التمييز العملي

حيث رئيس الجامعة بتكريم الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، والدكتور محمد على عيطه، والفريق الطلابي محمد ناجي أبو عجور، و محمد محمد حسن، ولمياء أشرف التطاوي، ومصطفى أحمد عبد العظيم، ومحمد إبراهيم القبلاوي.

قدم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا التهنئة لفريق لطلاب على تميزهم العلمي وتمثيلهم المشرف للجامعة، ووجه بتوفير كل الدعم والرعاية لهم لاستمرار تميزهم العلمي وتنمية مهاراتهم.

رعاية الموهوبين

وأوضح أن اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتنمية مهاراتهم، على رأس الأولويات بالجامعة، ووجه الطلاب بالسعى الدائم لتحقيق التميز وحصد المزيد من المراكز المتقدمة فى المسابقات.