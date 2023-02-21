جامعة طنطا: زيادة المبالغ المخصصة لدعم الطلاب غير القادرين بنسبة 40%

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس جامعة طنطا اليوم على اتخاذ العديد من القرارات لدعم الطلاب غير القادرين، موضحًا أن ذلك يأتى انطلاقاً من دور الجامعة في تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب.

أنواع الفئات المستهدفة

أوضح في بيان صحفي، أن القرارات تضمنت زيادة المساعدات المالية للطلاب المستحقين لتصبح للحالات المرضية المزمنة والحرجة وأمراض الدم والوفاة والتفكك الأسرى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، الحالات التي بلغ فيها عائل الأسرة سن المعاش أو يمارس حرفة أو بدون عمل أو ذوى الدخول البسيطة إلى مبلغ 1250 جنيها بدلاً من 1000 جنيه، وحالات الطلاب أبناء الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص ليصبح مبلغ 1000 جنيه بدلاً من 800 جنيه، وزيادة المبالغ المخصصة لكل كلية من صندوق التكافل لدعم الطلاب غير قادرين بنسبة 40%.

المصروفات الدراسية للمتعثرين

أضاف رئيس جامعة طنطا أن القرارات شملت أيضاً فتح باب التقدم للحصول على المساعدات المالية للطلاب بصفة استثنائية للمرحلة ثانية للحالات الحرجة والأكثر احتياجاً، وتحمل صندوق التكافل بالجامعة قيمة الأدوية الخاصة بعلاج الطلاب عن شهر فبراير 2023، إضافة إلى الموافقة على تسديد الصندوق المصروفات الدراسية المتأخرة لدى الطلاب المتعثرين عقب دراسة الحالات المعروضة من الكليات، وتحمل جميع الخدمات الطبية المقدمة من الإدارة الطبية بالجامعة من ذوي الهمم.