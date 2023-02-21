الرئيس الأمريكي: رهانات بوتين فاشلة وسنستمر في دعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال صامدة أمام روسيا، لافتا إلى أن مهاجمة روسيا لأوكرانيا هي الأكثر همجية، متابعا: «الناتو أظهر وحدته في مواجهة روسيا وعبرت لزيلينسكي عن الاستمرار في دعم أوكرانيا»، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تمكنت من إحراق الدبابات الروسية.

رهانات بوتين فاشلة

واستطرد رئيس أمريكا بحسب قناة «العربية» مساء اليوم الثلاثاء: «رهانات بوتين على صمتنا تجاه اجتياح أوكرانيا فاشلة، أوكرانيا لن تتراجع عن صمودها فهي تدافع عن مستقبل العالم، والجيش الروسي ارتكب جرائم واستهدف المدنيين في أوكرانيا، وبعد عام من الأزمة أوكرانيا لا تزال حرة وقوية».

روسيا لن تحقق انتصارا على أوكرانيا

وواصل بايدن: «روسيا لن تحقق أبدا انتصارا في أوكرانيا، لا نسعى لمهاجمتكم، وأقول لشعب روسيا إن الأزمة الدائرة اختارها رئيسكم، نحن والحلفاء سنواصل تقديم السلاح لأوكرانيا، وسنقف إلى جانب كييف في التصدي للقصف الروسي، والالتزام تجاه أوكرانيا لا يتزعزع، روسيا ستدفع ثمنا باهظا بسبب الهجوم على أوكرانيا، سنعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا بالتعاون مع شركائنا، وسنعقد قمة للناتو في واشنطن لإنشاء أقوى كيان في العالم، ولا تنازل عن أي شبر من أراضي الناتو».