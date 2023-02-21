«الكرملين»: نراقب زيارة بايدن إلى بولندا بحرص

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، لا تمثل شيئا استثنائيا بالنسبة لروسيا، موضحة أنّها تراقب بحرص نتائج زيارة بايدن لكييف وما يجري في بولندا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأوضح الكرملين، أنّ العالم أجمع على دراسة محتوى رسالة بوتين في خطابه اليوم، متابعا أنّ بوتين لن يتابع خطاب بايدن في بولندا.

بوتين يلقي خطابا اليوم

ويلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خطابه السنوي للجمعية الاتحادية الروسية، حيث يعلن فيه تقييمه للأزمة الأوكرانية وآفاقها، والوضع الدولي، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية لبلاده.

بايدن يزور بولندا

فيما يجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى بولندا اليوم الثلاثاء، بعد زيارته المفاجئة لأوكرانيا أمس.