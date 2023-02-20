«الأوكراني للحوار» لنشأت الديهي: زيارة بايدن لكييف رسالة دعم

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا رسالة للشعب الأوكراني بأن الولايات المتحدة داعمة بشكل قوي لأوكرانيا، ورسالة أيضًا للجيش الأوكراني بأن المساعدات العسكرية ستستمر دون أي تأخير.

دول الوسيط توقفت عن دورها

وتابع أبو الرب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق زووم، في برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن العالم ينظر ويراقب الأزمة الروسية الأوكرانية دون حدوث مفاوضات لتخفيف هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الدول التي كانت ترغب في القيام بدور الوسيط توقفت عن دورها بسبب عدم رغبة الأطراف في المشاركة في المفاوضات.

أوكرانيا لديها سيادة على أراضيها

وأضاف أن أوكرانيا دولة عضو في الأمم المتحدة، ولديها سيادة كاملة على أراضيها، وكييف لم تشكل أي تهديد لروسيا خاصة أنها لم تنضم بعد لحلف الناتو.