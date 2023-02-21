ما هي الصكوك الدولارية ومن يشتريها؟ خبيرة مصرفية تجيب

نجحت الحكومة المصرية في الترويج لأول إصداراتها من الصكوك السيادية الدولارية، ليصل حجم الطلبات المقدمة لشرائها إلى حوالي 5,8 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 3 أضعاف قيمتها، فما هي الصكوك الدولارية؟

الصكوك أداة للتمويل الإسلامي ومطابقتها للشريعة أبرز مميزاتها

في ذلك السياق، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، إنَّ الصكوك بوجه عام تعد إحدى أدوات التمويل، مثل الأذون والسندات الخضراء أو السندات الأخرى، فيما تتميز بأنها «مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية».

نجاح الصكوك السيادية الدولارية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين

وأضافت «الدماطي» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة المصرية عالية المصداقية، لأنه يقابلها أصول تضمنها، كما نجحت في جذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المحلية بشراء أدوات تمويل حكومية، وهو المستثمر الذي يهتم بمطابقة استثماراته لأحكام الشريعة، وأغلبهم من «الخليج».

وأكدت أهمية هذا الطرح في الوقت الحالي، قائلة: «طرح صكوك دولارية حاليا يفتح سوقا جديدة لجذب مستثمرين جدد نجحنا في تشجيعهم على ضح استثمارات وسيولة بالسوق المصرية، وهي خطوة جيدة لتوفير أساليب تمويل جديدة خاصة أنها طويلة الأجل».

وتوقعت «الدماطي» أن تنجح الصكوك السيادية الدولارية في جذب أكثر من 1,5 مليار دولار، ما نحتاج إليه في الوقت الحالي من تدبير للعملة الأجنبية خاصةً الدولار، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها طرح صكوك سيادية بالدولار، والترويج لها بمنطقة الخليج.