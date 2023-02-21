عمر خيرت يتصدر الترند بسبب حفل الأوبرا

تصدر الفنان عمر خيرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل الأوبرا، الذي أقامه، أمس، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وقدّم الفنان عمر خيرت، في حفل الأوبرا عددًا كبيرًا من مقطوعاته المميزة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهو ما جعل الحفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، أنّها ليست الحفلة الوحيدة.

عمر خيرت حديث مواقع التواصل بعد حفل الأوبرا

وبعد ساعات قليلة، يُحيي الموسيقار عمر خيرت حفله الثاني على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري مكتمل العدد بعد نجاح حفله الأول يوم أمس، وسيقدم مجموعة مختلفة من مقطوعاته.

ووضع شروط عدة من قبل دار الأوبرا المصرية لحضور حفل عمر خيرت ومن بينها الالتزام بالزي الرسمي بالنسبة للرجال وارتداء الملابس الأنيقة بالنسبة للسيدات، ويمنع تمامًا دخول الشورت أو التي شيرت، وضرورة ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والحفاظ في المقاعد المحجوزة دون غيرها.