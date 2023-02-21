إقامة حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية اليوم.. تعرف على شروط الدخول

يعتبر الموسيقار عمر خيرت من أهم الموسيقيين الموجودين في الوقت الحالي، ودائما يبحث عشاقه من الجمهور عن حفل لـ عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، ومتابعة أخبار حفلاته الموسيقية أولا بأول، أخرها الحفل الذي يقيمه خلال ساعات على مسرح دار الأوبرا المصرية.

شروط دخول حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

من المقرر، أن يبدأ حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو ناير ناجي، ومن شروط دخول الحفل اليوم، فتح أبواب الدخول لجمهور الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، وغير مسموح الدخول دون ارتداء الكمامات.

شروط الملابس لدخول حفل عمر خيرت

وقدم الموسيقار عمر خيرت حفلا كبيرا أمس في دار الأوبرا، ووضعت الأوبرا مجموعة من الشروط الخاصة بالملابس لدخول الحفل، منها منع ارتداء الشورت، والالتزام بالزي اللائق بدار الاوبرا المصرية، بالإضافة إلى منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

كما منعت دار الأوبرا المصرية التصوير، وعدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.