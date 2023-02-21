«أرواح تكمل بعضها» أفضل فيلم بمسابقة التحريك في مهرجان الإسكندرية

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

جوائز مسابقة فيلم التحريك الدولي

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500$ (أرواح تكمل بعضها) هونج كونج – إخراج دونالد كووك وجاي وانج.

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (المدينة المربعة) هونج كونج إخراج روث لام وأون وا تشاو وكا لوك ليو.

تنويه خاص لفيلم (خيال الفراشات) المغرب – فرنسا – البرتغال – قطر - إخراج صوفيا الخياري.

مهرجان الإسكندرية انطلق نهاية الأسبوع الماضي

وتضم لجنة التحكيم الدولية كلا من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.