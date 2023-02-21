تكريم الناقد سامي حلمي في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، عن تكريمات حفل ختام دورته التاسعة، التي أقيمت فعالياتها في الفترة من 16 حتى 22 فبراير، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

ويمنح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، درع هيباتيا الذهبي للكاتب والناقد السينمائي السكندري سامي حلمي، الذي كتب العديد من الإصدارات النقدية والبحثية السينمائية أبرزها «مستقبل السينما المصرية، بانوراما السينما السورية، بانوراما السينما الفلسطينية، أوراق سينمائية»، وحصل على منحة تفرغ من وزاره الثقافة لإنجاز كتاب الشخصية السكندرية في السينما المصرية.

كما يمنح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، درع هيباتيا الذهبي لأحد رواد نشر ثقافة السينما بالإسكندرية، وهو الأستاذ محمد مصطفى الذي تولى وشارك في إدارة العديد من نوادي السينما بالمحافظة، كما شارك في كتابة مقالات نقدية لعديد من الأفلام.

أبرز ندوات مهرجان الاسكندرية

ونظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، وماستر كلاس مصمم المناظر ومهندس الديكور السينمائي أنسي أبو سيف، بحضور أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.