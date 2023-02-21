فوز فيلم «راكد» البولندي بجائزة لجنة النقاد في مهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

جائزة لجنة تحكيم

وذهبت جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فيلم (راكد) بولندا – إخراج كونراد كولتيس، أما جائزة دكتور شريف حتاتة لفضل فيلم مصري ذهبت لـ ( بعد حين) مصر – إخراج محمد أسامة.

لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين

وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين العابدين خيري، محمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 ألاف جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري، التي سلمتها بنفسها للفائزين.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهي احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.