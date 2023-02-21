قائمة جوائز مسابقات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري.

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عدد من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، وماستر كلاس مصمم المناظر ومهندس الديكور السينمائي أنسي أبو سيف، بحضور أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

وجاءت قائمة جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لعام 2023 كالتالي:

مسابقة الفيلم الروائي الدولي

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم و قيمتها 500$ ( ثلاث حبات الملح ) فرنسا – إخراج إنجريد شيخاوي .

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (جبار ) بلجيكا – إخراج فاليري كارنوي .

تنويه خاص لفيلم ( ابواب ) لبنان - ريبال شديد .

مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم و قيمتها 500$ (رحلة جوية على عربة بأجنحة ) سويسرا – إخراج نوا روكيه .

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (أعوان الخير) مصر- إخراج فرح محمد .

تنويه خاص لفيلم ( علمان ) قيرغستان – إخراج إيلجيز شرنياز .

مسابقة الفيلم التحريك الدولي

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم و قيمتها 500$ (أرواح تكمل بعضها ) هونج كونج – إخراج دونالد كووك وجاي وانج .

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة ( المدينة المربعة) هونج كونج إخراج روث لام وأون وا تشاو وكا لوك ليو .

تنويه خاص لفيلم (خيال الفراشات ) المغرب – فرنسا – البرتغال – قطر - إخراج صوفيا الخياري.

مسابقة الفيلم العربي

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم ( شرعة ) المغرب – إخراج الحسين حنين.

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة ( الصافرة ) العراق – إخراج عادل عبدالمجيد.

تنويه خاص لفيلم ( بوملة ) الجزائر – إخراج يازيد ياطو.

مسابقة أفلام الطلبة المصريين

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم (توافق ممتاز ) مصر – إخراج علاء الدين جابر – المعهد العالي للسينما.

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة ( بعد حين ) مصر – إخراج محمد اسامة - جامعة بدر.

تنويه خاص لفيلم (علاقة ) مصر – إخراج – عمر موسي و عمرو شرشيرة - الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري.

جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فيلم ( راكد ) بولندا – إخراج كونراد كولتيس.

جائزة دكتور شريف حتاتة لافضل فيلم مصري ( بعد حين ) مصر – إخراج محمد أسامة.