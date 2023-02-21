جوائز مسابقة الفيلم الروائي الدولي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وجاءت جوائز مسابقة الفيلم الروائي الدولي على النحو التالي:

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500$ ( ثلاث حبات الملح ) فرنسا – إخراج إنجريد شيخاوي.

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (جبار ) بلجيكا – إخراج فاليري كارنوي.تنويه خاص لفيلم ( أبواب ) لبنان - ريبال شديد.

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كل من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.