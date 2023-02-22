مزايا ومخاطر توثيق الحسابات على «فيسبوك».. مخاوف من ارتفاع عمليات النصب

الحساب الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتميز بالعلامة الزرقاء بجوار اسم المستخدم، ويتمتع بعدة مميزات تعود على صاحبه بالنفع، أبرزها أنها تعطيه أولوية الظهور في أي تعليق أو منشور يكتبه المستخدم، بحسب المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن توثيق الحساب يختص بالمشاهير والفنانين والشخصيات العامة، لكن تلك الميزة ستكون متاحة للجميع في بعض الدول خلال الأسبوع المقبل، محذرا من أن إتاحة توثيق الحساب للجميع، سيزيد من عمليات النصب وانتحال الشخصيات.

سعر توثيق الحساب

أضاف «طارق»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن مارك زوكربيرج، صاحب شركة «ميتا» أتاح خاصية توثيق الحساب لكل المستخدمين، لكن بمبالغ شهرية تبدأ من 12-15 دولارا، على نظام «IOS»، لافتًا إلى أن هذ القرار لم يكن متواجدا من قبل، كما أن الأشخاص الموثقة من قبل هذه الخاصية، لن تدفع أي مبالغ شهرية لأنهم وثقوا حساباتهم بمقالاتهم وأخبارهم المنتشرة.

شروط ومتطلبات التوثيق

أشار خبير أمن المعلومات، في الوقت ذاته إلى صعوبة الحصول على التوثيق، لما له من شروط ومتطلبات كثيرة، إذ أنه ما يزال هناك شخصيات عامة ومشاهير، لم تحصل على خاصية توثيق الحساب حتى الآن، رغم اكتمال الشروط الخاصة به لديهم، موضحًا أن أبرز تلك الشروط تتمثل في: انتشار الأخبار الخاصة بالشخصية في موقع البحث الشهير «جوجل»، امتلاك جواز سفر أو بطاقة شخصية، تخطي عدد متابعي الحساب حاجز 10 آلاف شخص.