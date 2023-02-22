«الهلال الأحمر» ينظم دورة لتدريب الأطفال على الإسعافات الأولية

أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق معسكر «المسعف الصغير» في إطار تحقيق أهداف جمعية الهلال الأحمر المصرية، لرفع الوعي في مجال الطوارئ ومواجهة الأزمات والكوارث لجميع الفئات العمرية.

مواجهة الطوارئ والكوارث

وأوضح الهلال الأحمر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ موعد معسكر «المسعف الصغير» سيكون على مدار يومين متتاليين، الجمعة والسبت 24، 25 فبراير، وسيتدرب خلاله الطفل على مواجهة الطوارئ والكوارث، ويتعرف المتدرب على مصادر الخطر المحيطة به التي قد تتسبب في حدوث كوارث، واحتياطات السلامة الواجب إتباعها، وأمثلة للمواقف الطارئة، والتصرف الآمن والصحيح عند التعرض لها.

التدرب على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية

ولفت «الهلال» إلى أنّ الطفل يتدرب على المبادئ الأساسية لـ«الإسعافات الأولية» بخطوات عملية بسيطة، ليتمكن المسعف المتطوع من مساعدة نفسه والآخرين عبر تدريب عملي يكسبه القدرة على التصرف الصحيح مع الإصابات المختلفة.

التدريب بأسلوب التعليم بالترفيه

ويتم التسجيل للأطفال من خلال الرابط المرفق هنا، والتدريب بأسلوب التعليم بالترفيه، من خلال إيصال المعلومات المطلوبة للمتدربين عبر أنشطة وألعاب جماعية، وتدريبات تهدف لتنمية روح العمل الجماعي لديهم، وتوفير كتيبات توضيحية يتسلمها المتدربين للمكونات التدريبية، إلى جانب استخدام وسائل العرض والتدريب المختلفة، والتدريب العملي جزء أساسي من مكونات البرنامج.