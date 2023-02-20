عاجل.. الهلال الأحمر المصري يرسل فريق إغاثة دولي إلى سوريا

أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصرية، فريق إغاثة دولي إضافي إلى دولة سوريا، استجابة منه للأزمة الحادثة هناك في أعقاب واقعة «الزلزال».

وذكر «الهلال الأحمر»، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، أنّ الفريق الجديد يضم 3 أفراد، لدعم الجهود الإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.

ولفتت الجمعية إلى أنّه سيتم دعم العملية اللوجيستية والتنسيقية الخاصة بجسر المساعدات، وتقديم يد العون إلى نظرائه بسوريا بواسطة الفريق الإغاثي المصري، لافتا إلى وصول المعونات والاحتياجات الإغاثية العاجلة لإعانة متضرري الزلزال.

المركب رست بميناء اللاذقية بسوريا صباح اليوم

وأشار الهلال الأحمر المصري، إلى أنّ المركب رست بميناء اللاذقية بسوريا صباح اليوم، وعليها طاقم من الهلال الأحمر المصري، في إطار استجابة جمعية الهلال الأحمر.

توفير الاحتياجات عبر جسر جوي وبحري بين مصر وسوريا

وأوضح الهلال الحمر المصري، أنّ الاحتياجات المطلوبة لمتضرري زلزال سوريا، تتمثل في مستلزمات وأدوية طبية، وحقائب للنظافة الشخصية، وخيام ودفايات وبطاطين وملابس شتوية، وجرى توفير الاحتياجات عبر جسر جوي وبحري بين مصر وسوريا، وما زال العمل مستمرا لتوفير الاحتياجات، وتقديم 50 طن مستلزمات طبية، كما جرى تقديم 2500 مرتبة، و30 ألف قطعة ملابس شتوية.