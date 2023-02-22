تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والمعلق

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا، والمعلقين يعد من ابرز ما يشعل مشجعي الكرة العالمية اليوم الأربعاء، خاصة أنها مواجهة مهمة في دور الـ16 من البطولة القارية الأهم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا ومعلق المبارة

تنطلق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري الألماني ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب ريد بول أرينا الألماني، ويعلق على اللقاء التونسي رؤوف خليف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري أبطال اوروبا

يحل مانشستر سيتي الإنجليزى ضيفا الليلة على لايبزيج الالماني، وتنقل المبارة عبر شبكة قنوات belN Sports premium 1، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12254.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4