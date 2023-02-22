أسعار اللحوم اليوم في منافذ الزراعة والتموين وأهلا رمضان

مع بداية شهر شعبان واقتراب رمضان 2023، يستعد كثيرون للشهر الكريم بشراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام، لتخزينه واستعماله خلال شهر رمضان، حيث يهتم الصائمون بإعداد وجبات إفطار تعطي شعورا بالطاقة لمساعدتهم على استكمال ساعات الصيام، وتعد اللحوم الحمراء من أكثر الوجبات العنية بالبروتينات، لذلك يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار اللحوم اليوم في الأسواق التجارية.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، كما يلي.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين

- تراوح سعر اللحوم البلدي اليوم بين 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم الضأن الطازجة اليوم إلى نحو 175 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو للحوم السوداني الطازجة نحو 165 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو اللحم المفروم السوداني بنحو 145 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر الكيلو الواحد من اللحم البتلو بين 260 و280 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 225 و235 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبده اليوم بين 250 و260 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السجق البلدي بين 200 و210 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البوفتيك بين 260 و280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- وصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البلدي الطازج لقيمة تتراوح بين 180 حتى 185 جنيها.

- وصل سعر كيلو البوفتيك إلى 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو الكبدة البلدي الطازجة إلى 180 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 180 جنيها.

- وجاء سعر كيلو السجق البلدي ليبلغ نحو 175 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج إلى 175 جنيها.