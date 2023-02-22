أسعار اللحوم بمبادرات تخفيض الأسعار في قنا.. الكيلو بـ150 جنيهًا

تواصل مبادرات تخفيض أسعار اللحوم البلدي في محافظة قنا، فعالياتها بعدما انضم جزار في قرية جراجوس في مركز قوص إلى المبادرة وقام بذبح 3 عجول بلدي، بسعر 180 جنيها لكيلو اللحمة الصافية دون دهن، و150 جنيها للكيلو الملبس بالدهن، على ألا يأخذ المواطن أكثر من 2 كيلو.

زحام على شراء اللحوم بقنا

شهد موقع بيع اللحوم البلدي لمبادرة الجزار، في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم المخفضة التي تقل عن السعر الخارجي نحو 80 جنيها.

وقال أحمد حباشي، جزار، صاحب المبادرة، إنه قام بذبح 3 عجول بلدي، لطرح وبيع اللحوم بسعر 180 جنيها للكيلو الصافي دون دهن، وكيلو اللحمة الملبس بدهن سعره 150 جنيها، لمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار على المواطنين.

وأضاف «حباشي»، في تصريحات لـ«الوطن»، على ألا يزيد البيع للفرد الواحد عن 2 كيلو، حتى يستفيد جميع الأهالي في قرية جراجوس بالمبادرة، مؤكدا أنه يتحدى جشع بعض الجزارين بتلك المبادرة.

وأشار إلى أنه اشترى 3 عجول من مزارعي القرية ودفع ثمنها وجرى ذبحها وبيعها جميعا، لافتا إلى أن هامش الربح ضئيل ولكن الجميع أخذ اللحمة بأسعار تنخفض عن الأسعار الأخرى لدى غير من الجزارين بنحو 80 جنيها.

وكانت محافظة قنا شهدت الأسابيع الماضية العديد من المبادرات، لمحاربة الغلاء ومنها بيع اللحوم بأسعار مخفضة.