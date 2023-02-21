مبادرة «عِجل الشراكة» في المنوفية لشراء اللحوم بأسعار مخفضة.. والكيلو بـ 176 جنيها

دشن مجموعة من شباب قرية طبلوها بمركز تلا في المنوفية، مبادرة «عجل الشراكة» لشراء اللحوم بأسعار مخفضة عن محلات الجزارة في مواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من أهالي القرية الذين اتجهوا إلى المشاركة في المبادرة.

مبادرة عجل الشراكة في محافظة المنوفية

وأكد محمد الشاذلي صاحب الفكرة ومنفذ المبادرة، أن الكثير من أهالي القرية شاركوا في مبادرة عجل الشراكة بقرية طبلوها الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللحمة في عجل الشراكة بلغ 176 جنيها بعد دفع أجر الجزار، وأن السعر يعتبر جيد جدا ووفر أموالا للمشاركين في المبادرة .

سعر كيلو اللحمة في عجل الشراكة بالمنوفية

وأضاف «الشاذلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم شراء عجل الشراكة كل أسبوع بعد الطلب المتزايد من المواطنين وأهالي القرية والقرى المجاورة للمشاركة في المبادرة، مؤكداً أن كل شخص يدخل بسهم في العجل يتم توزيعه بالتساوي بين جميع المشاركين .

وأوضح أن أحشاء عجل الشراكة يتم حجزها بالطلب كجزء من السهم الذي يشتريه الشخص المشارك، مشيراً إلى أن هناك إقبالا من أهالي القرية في تنفيذ المبادرة التي نجحت منذ بداية تنفيذها .