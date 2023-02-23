أسعار الخضروات للمستهلك في الأسواق التجارية اليوم

تقبل ربات البيوت على شراء الخضروات بصورة يومية، نظرا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، خصوصا في سن النمو، ما يجعل الأمهات وربات البيوت يبحثون عن أسعار الخضروات بشكل يومي، لشراء ما تحتجن إليه لإعداد وجبات صحية لأطفالهن.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم، كما يلي:

- تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- باذنجان رومي بين 6 و8 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الثوم بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 8 و11 جنيهًا.

- بصل أخضر ( الرابطة كيلو) بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 12 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و12 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

- الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

- فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بسعر يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر خس «كابوتشي» من 5 إلى 8 جنيهات.