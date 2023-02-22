النائب أحمد مقلد: كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية» يضبط المصطلحات المغلوطة

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية محاولة فهم»، نتاج تجربة التنسيقية كحالة شبابية في بدايتها حينما أرادت أن تعمل سياسة بشكل جديد، مضيفاً أن الكتاب يعمل على ضبط بعض المصطلحات المغلوطة التي ظهرت في مصر خلال السنوات الماضية أدت إلى ممارسة مغلوطة.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول الكتاب، أن التنسيقية عندما بدأت التحرك في عالم السياسة، استطاعت العمل بمفهوم جديد للعمل السياسي وهو تجميع كل التوجهات السياسية للخروج برسالة واحدة أن هناك القدرة على إدارة الخلافات والنظر للأمر بأكثر من منظور.

جلسة نقاشية لكتاب التنسيقية

وأوضح أن هدف الكتاب، الوصول لجمهور الشباب ولذلك جرى دمج الأسلوب الأكاديمي مع العملي الميداني، وكذلك محاولة صياغة المفاهيم بشكل شبابي، مضيفا أن الغرض الوصول إلى فكرة أن أي مصطلح سياسي يمكن النظر له من أكثر من بعد.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «مفاهيم سياسية: (رؤية شبابية) محاولة فهم»، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

حضور الجلسة

وأدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو التنسيقية «معد الكتاب»، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية «المشرفة على الكتاب»، والنائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن التنسيقية «فريق العمل»، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «مقدم الكتاب».

كما حضر كلا من الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود. محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د. فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بالتنسيقية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء التنسيقية.