النائب محمد عبد العزيز: كتاب التنسيقية مقدمة لمشروع متكامل نتبناه

علق النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عنوان كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم» معتبرًا أن الكتاب له دلالة كبيرة للإجابة على الكثير من التساؤلات، ومقدمة لمشروع متكامل نتبناه للإسهام في التعريف بكل المفاهيم السياسية وغيرها من الأمور، ومحاولة لمناقشة كل الأفكار.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مشاركته في جلسة نقاشية لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أدارتها الإعلامية آدا جاد، أنهم كشباب داخل التنسيقية لا يمتلكوا حقيقة مطلقة حول المصطلحات السياسية وإنما يجتهدوا للوصول إلى الشباب والنشء.

استخدام المصطلحات السياسية الشبابية الجديدة

وأشار عبدالعزيز إلى أن فريق عمل الكتاب حاول خلال صياغته استخدام المصطلحات السياسية الشبابية الجديدة التي ظهرت مؤخرا للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشباب، مؤكدًا أنهم ابتعدوا عن الصياغة بأسلوب علمي وبحثي بحت نظرًا لأن الشباب حاليا أصبح يحصل على المعلومات من خلال الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكتاب حاول الالتزام بقواعد البحث

وأوضح أن فريق عمل كتاب التنسيقية حاول قدر المستطاع الالتزام بقواعد البحث ولكن مع استخدام لغة وصفها بأنها شبابية بسيطة.