الإعلامي محمد الباز عن كتاب «التنسيقية»: يجب أن يكون موجودا في كل مكتبة ومركز شباب بمصر

وصف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم» بأنه عمل نحتاجه بالفعل، مؤكدًا أن هذه المحاولة لها أهميتها الكبيرة جدًا نظرًا لأنها تفتح الباب أمام المناقشات والاختلافات باعتبار أن المفاهيم ليست مقدسة، ويمكن أن تتطور وتتبدل كنتاج للتفاعل المجتمعي.

النخبة السياسية والفكرية وقعت في خطأ كبير

وأوضح خلال مشاركته في جلسة نقاشية لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أدارتها الإعلامية آدا جاد، ضرورة ضبط المفاهيم نافيًا وجود مفهوم سلبي وإيجابي، لافتًا إلى أن المفهوم يوصف الأشياء السلبية والإيجابية، معتبرًا أن توصيف المفاهيم نفسها مسألة غير دقيقة.

النخبة السياسية والفكرية وقعت في خطأ كبير

وأشار أن النخبة السياسية والفكرية وقعت في خطأ كبير بأن تركوا المساحة لسردية أخرى تسجل ما يحدث في مصر دون وجود سردية مقابلة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك وصاية وطنية على هذه السردية أو على الأقل تكون هناك سردية وطنية أمام السردية الأخرى.

وطالب الباز بوصول الكتاب إلى مستحقيه من القراء، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا الكتاب في كل مركز شباب وكل مكتبة داخل مصر.