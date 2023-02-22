«الصحة» تحذر من زيادة جرعات المضادات الحيوية دون علم الطبيب

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن جرعات المضاد الحيوي التي يصفها الطبيب المشرف على الحالة، وذكرت في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، أن جرعة المضاد الحيوي يجب استكمالها حتى آخر يوم وصفها لك الطبيب «حتى لو شعرت بتحسن.. لتجنب حدوث أي نتائج عكسية».

وحذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على جرعة واحدة من المضاد الحيوي، أو زيادة عن الجرعات المحددة من قبل الطبيب المشرف على الحالة، كما طالبت من المواطنين ضرورة التوقف عن الحصول على الوصفات العلاجية والتي تتضمن مضادات حيوية بين المواطنين وبعضهم لبعض.

خطورة الإسراف في المضادات الحيوية

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين إدارك خطورة الإسراف في المضادات الحيوية، فهي تأتى بنتيجة عكسية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى الاستراتجية الوطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والتي تعدها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نتائجها لصالح صحة المواطن.

الحالات المرضية تختلف من شخص لآخر حتى لو تشابه المرض

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية تختلف من مواطن إلى آخر حتى في حال تشابه المرض، موضحا أن الطبيب المشرف على الحالة هو المختص بتحديد الجرعات العلاجية، ولذلك يجب استكمال البروتوكول العلاجي الذي وصفه الطبيب كاملا حتى في حال التماثل للشفاء.

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار، أنه في حال المرض لا بد من طلب الرعاية الصحية بشكل مبكر، كلما زاد فرصة الشفاء بشكل أسرع وتفادي الإصابة بالمضاعفات التي تنتج إثر الإصابة بالمرض.