«الصحة» تحدد 3 تطعيمات للحجاج قبل السفر إلى السعودية.. «إجبارية»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن التطعيمات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام قبل السفر، وهي «لقاح كورونا، وتطعيم الالتهاب السحائي، وسولك»، موضحا أنّ تلقي اللقاحات شرطا أساسيا للحصول على شهادة صحية من خلال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين.

مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين تعمل يوميا من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وجميع التطعيمات إجبارية عدا الإنفلونزا الموسمية.

تطعيمات الحج في مصر 2023

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ مكاتب تطعيم الحجاج بدأت استقبال الراغبين في أداء الفريضة المقدسة لتلقي التطعيمات منذ الآن، لافتا إلى أنّ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شددت على تسهيل المهمة على الحجاج والحصول على التطعيمات بشكل فوري وسريع.

وكان "الوطن" حصل امس على تقرير رسمي صادر من وزارة الصحة والسكان، حدد الحالات الممنوعة من السفر للحج، وهي «السمنة المفرطة، والحالات عالية العدوى، ودرجة عالية من مرضى القلب والأوعية الدموية وتليف الرئة، والحالات المصابة بألزهايمر، والمصابة بالأمراض النفسية العالية».

ولمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة توفر تطعيمات المسافرين، أوضحت وزارة الصحة في التقرير، أنّه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات كافة.