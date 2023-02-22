جامعة سمنود التكنولوجية تشارك في معرض «إديوتيك إيجيبت 2023»

شاركت جامعة سمنود التكنولوجية في معرض ومنتدى التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتيك إيجيبت 2023» خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2023، وعرضت الجامعة بعض من منتجات الطلاب من النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وقد بدأ المعرض بجلسة افتتاحية ثم الجلسة الأولى بعنوان «دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء مجالس المهارات القطاعية» بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسة الثانية تحت عنوان «حالة إصلاح التعليم الفني والمبادرات الجديدة للتعليم الفني والتدريب المهني»، بمشاركة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، واستمرت جلسات المنتدى لمناقشة كافة شؤون التعليم الفني والتكنولوجي.

برامج جامعة سمنود التكنولوجية

وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة بأن جامعة سمنود، شاركت بفاعلية في هذا المعرض والمنتدى ألهام بحضور الدكتور وليد رسلان عميد الكلية والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية و الدكتور وجدي السيسي رئيس قسم تكنولوجيا الملابس والدكتور مصطفي بدوي والكتورة هبة الفوطي والمهندس قدري، وقام وكيل الكلية بتقديم عرض تقديمي لرواد المعرض عرض فيه نبذة عن برامج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي وقدم صورة واقعية لما تقدمه جامعة سمنود في هذه التخصصات.

جدير بالذكر أن المعروضات التي قدمتها جامعة سمنود قد نالت إشادة كل الزوار وكذلك المسؤولين، كما تركت منتجات طلاب الجامعة أثرًا طيبًا، وأوصلت الرسالة، بأن الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم التكنولوجي قد أتت بثمارها في وقت سريع.

تخريج جيل مؤهل للسوق

ويجدد كل منسوبي جامعة سمنود التكنولوجية العهد والوعد ببذل أقصي جهد ممكن لتحقيق رؤية الدولة في مجال التعليم التكنولوجي بتخريج خريج يكون قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.