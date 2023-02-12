رئيس جامعة سمنود التكنولوجية: توفير بيئة نموذجية لتحقيق الكفاءة والتميز

أعلن الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بكافة البرامج بالجامعة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكانت نتائج امتحان الطلاب للفصل الدراسي الأول قد أُعلنت الأسبوع الماضي.

انتظام الدراسة

وتفقد رئيس الجامعة المدرجات وقاعات التمارين للوقوف على انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية، وقدم التهنئة للطلاب وحثهم على الانتظام بحضور الدروس النظرية والعملية لاكتساب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأكد الدكتور منتصر ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية والمحاضرات العلمية، وتوفير بيئة تعليمية نموذجية للطلاب؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز في التعليم التكنولوجى، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الجامعة بتحقيق الريادة وجودة العملية التعليمية.

واضاف منتصر أن التدريس بالجامعة التكنولوجية بسمنود قائم على الجدارات المتمثلة في دمج المعرفة والمهارات والسلوك، كما أنه يتم استخدام استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم تتمثل في التعليم القائم على المشروعات وحل المشكلات والتعليم الذاتي، التعاوني والتعليم التنافسي وجلسات العصف الذهني وغيرها من أساليب التعليم الغير تقليدية.

6 جامعات تكنولوجية

الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة. وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي- تكنولوجيا الملابس الجاهزة).