جامعة سمنود التكنولوجية.. 3 برامج دراسية تؤهل الطلاب لسوق العمل محليا ودوليا

في قلب الريف المصري، وداخل إحدى قرى مركز سمنود التابع لمحافظة الغربية، أنشئت جامعة سمنود التكنولوجية في قرية بهيت الحجارة، وهي القرية ذات التاريخ الفرعوني القديم، وتعبد عن مدينة طنطا نحو 37 كيلومترا.

3 برامج دراسية

وقال الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجاري هو الأول في جامعة سمنود التكنولوجية، وتضم الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها 3 برامج تعليمية، برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، بإجمالي نحو 420 طالبا في كل البرامج.

وأضاف أن جامعة سمنود التكنولوجية تقدم 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، وتتمثل في صناعة الملابس وصناعة الغزل والنسيج، إلى جانب التصنيع الغذائي، والجامعة مع أول يوم دراسي حريصة على أن يكون الخريج مؤهلا للسوق المحلي والدولي، وهناك شعار حرص مجلس إدارة الجامعة وهيئة أعضاء التدريس على ذكره دائما للطلاب وهو «جامعة سمنود التكنولوجية لا بد أن تكون صاحبة أول مركز في التعليم التكنولوجي».

معرض أزياء

وأوضح الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة، أن جامعة سمنود التكنولوجية تضم كلية واحدة، وبها 3 أقسام أو برامج، والكلية حريصة على تقديم أهم الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفر مناخا علميا وعمليا يواكب التطور التكنولوجي المتقدم وتعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار حتى يستطيع الطلاب بعد تخرجهم أن يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل، ليس المحلي فقط بل الإقليمي والدولي.

وأردف أن طلاب قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة عملوا خلال الفصل الدراسي الأول على رسم أزياء كاجوال وفساتين سهرة بلمسات وزخارف فرعونية، وفق مناهج دراسية محددة تواكب تصميمات الموضات العالمية، وهناك معرض أزياء يضم 70 فستاناً من تصميم الطلاب سيتم إقامته نهاية الشهر الجاري.