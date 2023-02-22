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المطرب السوري ماجد الصافي ضيف برنامج «مباشر من مصر» الليلة

كتب:

هبة أمين
03:13 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
ماجد الصافي

ماجد الصافي

يستضيف برنامج مباشر من مصر، المُذاع على شاشة القناة الفضائية المصرية، المطرب السوري ماجد الصافي، الذي يتحدث عن علاقات الأخوة المصرية السورية، وذلك في حلقة خاصة بمناسبة ذكري الوحدة بين مصر وسوريا.

علاقة مصر وسوريا

كما يتحدث خلال برنامج مباشر من مصر على شاشة الفضائية المصرية، عن الذكريات التي لا تنسى حين انطلقت إذاعة صوت العرب من سوريا عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، من دمشق هنا القاهرة، كما يقدم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية.

برنامج مباشر من مصر، على شاشة القناة الفضائية المصرية، تقديم إيمان العقاد ومحمد الجندي، رئيس التحرير علي عثمان، وإعداد هشام الشريف، وإخراج جيهان يحيى، ويذاع في الساعة السابعة مساء الليلة على شاشة الفضائية المصرية.

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بقلم هبة أمين