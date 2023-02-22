المشدد 9 سنوات للمتهمين بالاتجار في الهيروين والسلاح ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، معاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار، ببولاق الدكرور.

كما قضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي حيازة أسلحة نارية، وتغريمهما 100 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11807 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 1637 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «محمد. ع، 24 عامًا، سباك»، «محمد. ز، 27 عامًا، سائق»، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

كما حاز المتهمان وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش» بدون ترخيص، وحيازة وإحراز 5 طلقات خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت في تقرير المعمل الكيماوي، أن الكيس المضبوط مع المتهمان كان بداخله 48 لفافة ورقية ملفوفة بلاصق أصفر اللون وبداخل كل منها مسحوق بيج اللون، وكذا عدد 18 لفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق وقطع حجرية بيج اللون وثبت أن المسحوق هيروين والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.