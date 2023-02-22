«حوارية الشعر والتشكيل» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة 1 مارس

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأربعاء1 مارس، في السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات، ندوة بعنوان «حوارية الشعر والتشكيل».

تفاصيل ندوة «حوارية الشعر والتشكيل»

الندوة تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الشاعر أحمد سويلم، ولجنة الفنون التشكيلية والعمارة ومقررتها الدكتورة سهير عثمان.

يدير الندوة: الشاعر عماد غزالي «عضو لجنة الشعر» ويشارك بها:

- الشاعر أحمد سويلم «مقرر لجنة الشعر»، الشاعر أحمد عنتر مصطفى «عضو لجنة الشعر»- الشاعر أحمد فضل شبلول «عضو لجنة الشعر».

كما يشارك بالندوة كل من الدكتورة أمل نصر «مصورة وناقدة تشكيلية - أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية» الدكتورة صفية القباني «نقيب الفنانين التشكيليين».

وكان المجلس الأعلى للثقافة بالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية برئاسة سابينة كرويسنبرونر، قد اختتم مؤخرا مشروع دوائر الإبداع 2 لتنمية وإعداد المدير الثقافي بإقليم القناة.

مشروعات المجلس الأعلى للثقافة

ودوائر الإبداع 2 ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية فى مصر ووزارة الثقافة، وهو حاضنة للمشروعات الثقافية الصغيرة من القطاعين الحكومى والأهلى، من أجل تقديم الدعم التدريبى والمالى لمديرى الفنون والثقافة من أصحاب المشاريع الثقافية وفقا لقواعد ومحددات معلنة.