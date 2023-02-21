ندوة عن أساليب الحماية من الكوارث الطبيعية في «الأعلى للثقافة» غدا

يستضيف المجلس المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان «أساليب الحماية من الكوارث الطبيعية.. الزلازل نموذجا»، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، وذلك في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء.

المشاركون في ندوة الحماية من الكوارث الطبيعية

ويدير الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ويشارك بها كل من الدكتور عبد الله علام أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة، والدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ الجغرافيا الطبيعية، ورئيس قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة طنطا.

كما يشارك في الندوة أيضًا الدكتور عبد العزيز عبد الدايم، أستاذ الجيولوجيا وعميد كلية العلوم جامعة طنطا، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي، أستاذ الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنيا وعضو اللجنة.

زلازل تركيا وسوريا

وتعد الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تتسبب أحيانا في خسائر فادحة حسب قوتها، وهو ما حدث مؤخرا في كل من سوريا وتركيا والتي راح ضحيتها آلاف الأشخاص.