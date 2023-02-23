مبادرة «محمد» لمساعدة المقبلين على الزواج.. «بدلة وفستان إيجار مدى الحياة»

كثرة تكاليف الزواج خلال الفترة الماضية وارتفاع أسعار المُستلزمات بدءًا من الذهب حتى تكاليف الفرح، دفع صاحب محل لبيع بدل وفساتين الأفراح «أتيليه» بمحافظة المنوفية إلى إطلاق مبادرة لإيجار بدلة وفستان للأفراح مجانًا دون دفع أي تكاليف، بل وصل الأمر إلى القبول بإيجارهما مدى الحياة.

محمد محمود، صاحب الأتيليه، يحكي لـ«الوطن» أن فكرته بدأت بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، والتعامل مع الكثير من الزبائن البسطاء، يطلبون منه شراء فستان أو بدلة ولا يقدرون على دفع حتى تكاليف الإيجار: «لما جه لي ناس كتير بسيطة ومش مقتدرة تدفع فلوس الإيجار، نويت لله إني أعمل كل أسبوع بدلة وفستان».

شرط «محمد».. إعادة البدلة أو الفستان نظيفًا

يشترط «محمد» على المُستأجر إعادة البدلة أو الفستان نظيفًا كما كان، واستمرت مبادرته لفترة، حتى بدأ التغيير منها، فقرر إيجارهما مدى الحياة: «في الظروف دي في ناس كتير بتبقي آخر تفكيرها البدلة والفستان، وفي ناس بتنساهم، فقلت أي عريس داخل على جواز أو خطوبة ومش مقتدر، يقدر ياخد البدلة أو الفستان طول الموسم».

صاحب أتيليه: ضد إن حد يلبس حاجة مستعملة

الحصول على البدلة أو الفستان مدى الحياة يكون من خلال زبائن يسافرون مئات الكيلومترات يقصدون أتيليه «محمد»: «أنا ضد أي حد يلبس حاجة مُستعملة، يعني لو حد جالي وقالي هي البدلة الإيجار معاها قميص مش بدي القميص، البدلة ممكن إنما حاجة مستعملة مباشرة على الجسم برفض».

مساعدة الناس هدف «محمد»: «بعملها لوجه الله»

لا يرى صاحب الأتيليه أي خسارة في مبادرته، فهدفه الأساسي مساعدة الناس خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، وإرضاء الله، يحكي: «بيجي لي كميات كويسة من البدل والفساتين وبخزن كميات كتيرة، في الآخر أنا بكون متراضي، والناس اللي بتاخد مني بيكلموا أصحابهم وأهاليهم عني وبيجي لي زبائن كتير».