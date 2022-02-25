أرباح خيالية تنتظرك بمشروع أتيليه تأجير الفساتين.. اعرف إزاي تحقق حلمك

أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دراسة جدوى مشروع أتيليه لتأجير فساتين الزفاف والسواريه، إذ أنه بات من الضروريات للمجتمع المصري، ما يساعد على أن يلقى النشاط رواجا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي زيادة الأرباح المتوقعة.

463 ألف جنيه أرباح تأجير فساتين الزفاف والسواريه في السنة

في إطار بحث جهاز تنمية المشروعات، عن مساعدة الشباب والباحثين عن فرص عمل، في توفير مصدر دخل جيد، من خلال إدارة مشروعهم الخاص، وضع دراسة جدوى لنشاط تأجير فساتين الزفاف والسواريه، الذي يلقي رواجا كبيرا في مصر، أوضحت العديد من التفاصيل الضرورية، للمشروع الذي يقدم خدمة يحتاجها المجتمع طوال العام.

وكشفت دراسة الجدوى، عن وصول صافي أرباح مشروع تأجير فساتين الأفراح والسواريه، إلى 326 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ463 ألف جنيه أرباحا للعام الخامس.

إيرادات سنوية تتخطى مليونا و440 ألف جنيه

أضافت الدراسة أنَّ الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بنهاية العام الأول، تتخطى مليونا و8 آلاف جنيه، مع توقعات بمضاعفة حجم الإيرادات بنهاية العام الخامس للنشاط لتسجل مليونا و440 جنيه.

وبحسب الدراسة فإنَّ مشروع تأجير فساتين الزفاف والسواريه، من أعلى المشروعات ربحية وإيرادات لعدة أسباب، أبرزها: سرعة دوران رأس المال الشديدة، ليغطي المشروع تكاليفه خلال نصف عام من بداية النشاط فقط، بالإضافة إلى أنه يتيح فرص عمل لحوالي 8 أفراد كعمالة منتظمة بالمشروع.

تمويلات بنكية تصل لـ66% من تكاليف المشروع

أشار جهاز تنمية المشروعات، في دراسته إلى أنَّ الاستثمارات الكلية لمشروع تأجير فساتين السهرة والزفاف، تقدر بحوالي 194 ألف جنيه، فيما يستطيع صاحب النشاط الحصول على قرض من البنك لتغطية أكثر من 66% من إجمالي التكاليف بضمان المشروع.

ومن أبرز مميزات المشروع أنَّه لا يحتاج إلى آلات أو معدات مستوردة أو خبرة تتعلق بإتقان حرفة أو صنعة ما، بل كل ما يحتاجه المشروع، توافر عدد مناسب من فساتين الزفاف والسواريه، في المقابل يحصل صاحب النشاط على إيرادات عالية مقابل تأجيرها.