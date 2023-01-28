«نور» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار فساتين الزفاف لـ50%: حبيت أفرَّح العروسة

حبها لفعل الخير كان السبب الأول في أن تحقق من خلال عملها ما يسعد الآخرين ويرسم الابتسامة على وجوههم، فمساعدة الناس هي أحد مبادئها في الحياة، والهدف الأسمى الذي تسعى إليه، إذ سعت «نور»، إلى تخفيض أسعار فساتين الزفاف سواء تأجيرها أو شراؤها للفتيات المقبلات على الزواج، وغير القادرات على تحمل التكلفة الباهظة له من خلال المسابقات وعروض التخفيض التي تقدمها بشكل عام.

نور جمال، صاحبة أتيليه خاص بفساتين الزفاف، تخرجت في كلية السياحة والفنادق، وتبلغ من العمر 24 عاما، أحبت أن تشارك الفتيات المقبلات على الزواج فرحتهن من خلال تخفيض أسعار فساتين الفرح ووضع عدد من المسابقات والعروض لتضفي البهجة على وجوههن كما جاء في حديثها لـ«الوطن»، «لقيت إن بنات كتير فرحهم قرب، وبيكون في فستان عاجب حد منهم مش قادرة تشتريه عشان غالي عليها، ففكرت إني أنزل من سعر الفساتين وأعمل مسابقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإن البنت تشارك صورة الفستان من صفحة فيسبوك الخاصة بي، والكومنت الأكثر تفاعلا هو اللي بيكسب التخفيض، واللي تكسب منهم تاخد خصم 50% على أي حاجة في الأتيليه الخاص بي».

مبادرة «أسبوع المسابقات في أتيليه نور»

«أسبوع المسابقات في أتيليه نور»، مبادرة أطلقتها ابنة محافظة القاهرة، لتخفف من أعباء الفتيات المقبلات على الزواج، فالفستان الأبيض هو حلم كل فتاة، إذ تتمنى أن تبدو فيه أجمل امرأة على الإطلاق، لذا سعت «نور»، إلى أن تقدم لكل فتاة ستؤجر أو تشتري أحد فساتين الزفاف هدية لن تنسى في ليلة العمر وفقاً لها، «كل بنت بتيجي تأجر أو تشتري فستان من عندي بحب أهديها الطرحة، التاج، بوكيه الورد، والحلق تحضر به فرحها من غير فلوس إيجارهم وترجعهولي تاني بعد الفرح».

المشاعر التي عاشتها «نور» أثناء المبادرة

تحكي نور لـ«الوطن»، عن المشاعر التي تتبناها حينما ترى السعادة التي تعلو وجه العروس حينما تختار فستان زفافها وهي راضية عن تصميمه وسعره، «رغم إن قرايب العروسة بيخلوا الاختيار صعب عليها، لكن فرحتها بعد ما تلاقي اللي عجبها بتخليني مبسوطة أكتر منها».

دعوة نور للجميع في تقديم المساعدة للآخرين

تروي «نور»، أنها لن تتوقف عن السعي في بقاء هذه المبادرة، كما أنها تدعو كل من لديهم القدرة على المساعدة أن يقدموها بلا تردد، «أنا بدأت المبادرة السنة دي في 21/1، وهتفضل مستمرة دائما، وكمان عملت قسم كامل فيه عرض إن أي تأجير فستان هيكون سعره بـ 2700 جنيه، ومعاه كل محتوياته».

زوج «نور» كان الداعم الأول لها

«زوجي كان أكتر حد بيدعمني»، أشارت نور، إلى أن زوجها كان الشخص الأول الذي قدم لها الدعم أثناء إطلاقها لهذه المبادرة، كما أنها لاقت إعجابا واسعا من العديد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحن يترددن على المعرض الخاص بالفساتين بشكل كبير، «بقى يجيلي أكتر من عروسة الفترة الأخيرة، بسبب إن أختها اشترت من عندي أو صحبتها، فأنا كنت بعتمد على مبدأ word of mouth، بمعنى إن أخلي علاقتي بيهم مش مجرد زبون أو عميل وإنما بتخرج من عندي العروسة مبسوطة وإحنا صحاب».