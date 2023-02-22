محافظ مطروح: حل 1772 شكوى للمواطنين خلال شهر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور عدد رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة عن حل 1772 مشكلة للمواطنين من أهالي مطروح من خلال الاستجابات السريعة عن طريق بوابة الشكاوى الإلكترونية.

366 ألف جنيه إعانات لغير القادرين

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 17 يناير حتى 22 فبراير الجاري من تقديم مساعدات، وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج بإجمالي بمبلغ 366 ألف جنيه، استفاد منها 481 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة، منها تكاليف علاج 29 حالة بمستشفيات داخل وخارج مطروح بتكلفة 91.4 ألف جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية 1772من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 1806 شكوى بنسبة تنفيذ 98%.

محافظ مطروح يستمع للشكاوى بنفسه

واستمع محافظ مطروح لشكاوى المواطنين كلا على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية، بحضور مسئولي الجهات المعنية، ووجه لمديرية التضامن الاجتماعي باستمرار متابعة وصول فيزا تكافل وكرامة الخاصة بمواطنة استجابة لشكواها من تأخر وصول الفيزا الخاصة بها وعدم وجود مورد رزق لإعانتها على أعباء ومصاريف علاج زوجها وابنها المريض.

كما وافق على دراسة الموافقة على ندب أحد المدرسين إلى محافظة المنوفية نظرا لظروفه الأسرية الصعبة، وكلف شركة المياه بالمحافظة باستمرار متابعة شكاوى المواطنين من نقص المياه وعدم وصولها بعدة مناطق خاصة أطراف الشبكات والأكثر ارتفاعا تأثرا بأعمال التوسعات الجارية بالطريق الدولي الساحلي، موجها ببذل المزيد من الجهود والتخفيف عن المواطنين مع الدفع بمزيد من سيارات المياه للتيسير على المواطنين.

كما وجه بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع لمشكلة أحد المواطنين من عدم وصول المياه بشارع 88 المتفرع من شارع المحطة رغم وصولها بالمناطق المحيطة والمجاورة مع العمل على إيجاد حلول جذرية لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه وخاصة بالمناطق المرتفعة وأطراف الشبكات.