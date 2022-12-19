تلبية 1612 طلبا لمواطني مطروح وتقديم مساعدات للأولى بالرعاية

قالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، إن إدارة خدمة المواطنين قدمت مساعدات وإعانات مالية شهرية للأسر والحالات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري.

وأشارت «سالم» إلى تقديم مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، بإجمالي بمبلغ 189 ألف جنيه، بعدد 20 حالة، إضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة ومصاريف دراسية استفادت منها 39 حالة من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 1612 طلبا من إجمالي 1614 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%.

الاستماع لمطالب المواطنين

وعُقد لقاء خدمة المواطنين الدوري، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة، وجري الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة، واستمع المحافظ عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في اطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات و الدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

شكاوى قرى الخريجين

وردا على شكوى أهالي تجمع العجارمة 2 بقرية 27 ببنجر السكر قري الخريجين بالحمام، وجه محافظ مطروح في بيان بحل مشاكل محافظة مطروح بتشكيل لجنة من جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة الحمام، وإدارة المراقبة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وبالتنسيق مع فرع الشركة بالإسكندرية والمواطن صاحب الشكوى لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب، وحصر عدد التجمعات والنجوع المستهدفة، لوضع مقترح لموقع المحطة وتوصيل شبكة المياه ومخاطبة وزارة التخطيط والشركة القابضة لادراج المحطة ضمن الخطة القادمة.